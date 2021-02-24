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تراجع الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:29 ص
بوابة الفجر
رويترز
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تراجعت الأسهم اليابانية اليوم الأربعاء، لتغلق دون مستوى 30 ألف نقطة المهم للمرة الأولى في سبع جلسات، إذ باع المستثمرون أسهم التكنولوجيا لجني الأرباح إثر نزول المؤشر ناسداك.

وتراجع المؤشر نيكي القياسي 1.61 بالمئة إلى 29671.70 نقطة، لينزل دون المستوى النفسي المهم الذي بلغه الأسبوع الماضي، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.82 بالمئة إلى 1903.07 نقطة.

وقال كويتشي كروس كبير الإستراتيجيين لدى ريسونا لإدارة الأصول "التحركات غير المستقرة في السوق الأمريكية الليلة الماضية أثارت قلق المستثمرين في اليابان بشأن التوقعات.

"المستثمرون يبدلون أهدافهم الآن بسبب توزيع اللقاحات، مما يضفي جاذبية على الأسهم التي تضررت جراء الفيروس".

ونزل المؤشر ناسداك الليلة الماضية، ليصبح المؤشر الأمريكي الرئيسي الوحيد الذي يتكبد خسارة بينما محت وول ستريت خسائرها، وارتفع المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو.

وفي اليابان، تراجع سهم مجموعة سوفت بنك ذا الثقل 5.2 بالمئة ليصبح أكبر مساهم في تراجع نيكي.

كما دفعت الأسهم المرتبطة بالرقائق المؤشر للهبوط، إذ خسر سهم فانوك 4.66 بالمئة وتراجع سهم طوكيو إلكترون 2.74 بالمئة ونزل سهم شين-إيتسو كيميكال 4.35 بالمئة.

وربحت أسهم الشركات المدفوعة بالجائحة ومن بينها شركات تشغيل المتاجر بفضل آمال بعودة الاقتصاد إلى طبيعته. وارتفع سهم اسيتان ميتسوكوشى هولدينجز 5.19 بالمئة وتصدر قائمة الرابحين على نيكي، وتلاه سهم تاكاشيمايا الذي صعد 4.94 بالمئة وجيه.فرونت للتجزئة الذي زاد 4.64 بالمئة.

كما ارتفعت أسهم شركات السكك الحديدية والطيران، إذ صعد سهم الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) 3.6 بالمئة وارتفع سهم إيه.إن.إيه هولدينجز 2.12 بالمئة.

وقفز سهم سكك حديد وسط اليابان 1.25 بالمئة حتى بعد أن ألمحت الشركة المشغلة للقطارات فائقة السرعة بين طوكيو وأوساكا إلى خسائر أكبر للسنة المنتهية في مارس آذار. وارتفع سهم سكك حديد شرق اليابان 1.77 بالمئة.

 

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