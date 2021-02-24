Advertisements

تراجع أسعار النفط بعد زيادة مفاجئة فى المخزونات الأمريكية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:40 ص
بوابة الفجر
رويترز
Advertisements
هبطت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات للقطاع زيادة مفاجئة فى مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضى إذ تسبب الطقس المتجمد في الولايات الجنوبية في الحد من طلب مصافى التكرير التى أُجبرت على الإغلاق.

وذكر معهد البترول الأمريكى أمس الثلاثاء، أن مخزونات الخام زادت مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 فبراير، مقارنة مع تقديرات بانخفاض 5.2 مليون برميل في استطلاع أجرته رويترز.

وأظهرت بيانات المعهد أن معدل استهلاك المصافي من الخام انخفض 2.2 مليون برميل يوميا.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56 سنتا أو ما يعادل 0.9 بالمئة إلى 61.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 0506 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجعت ثلاثة سنتات أمس الثلاثاء.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا أو ما يعادل 0.5 بالمئة إلى 65.02 دولار للبرميل، لتمحو مكاسب بواقع 13 سنتا حققتها أمس الثلاثاء.

لكن وانغ تاو المحلل الفني لدى رويترز قال إن برنت ربما يرتفع إلى نطاق بين 66.45-66.97 دولار للبرميل مجددا، مثلما يشير نمط موجته وتحليلات للتوقعات.

وقال فيفيك دهار المحلل لدى بنك الكومنولث "السؤال الأساسي هو ما مدى سرعة تعافي إمدادات النفط الأمريكية.

"يبدو أن الإمدادات ستتعافى بوتيرة أسرع من المصافى، وسيتجاوز العرض الطلب في الأسابيع القليلة المقبلة. سيفرض ذلك ضغطا سلبيا على السوق".

وسينتظر المستثمرون تأكيدا من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم بأن مخزونات الخام زادت الأسبوع الماضي، على الرغم من الضربة التي تلقاها إنتاج الخام الصخري في ظل موجة جليدية غير مسبوقة في الجنوب الأمريكي.

ويعتبر تراجع الأسعار بمثابة هدنة لالتقاط الأنفاس بعد ارتفاع خامي برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من 26 بالمئة لأعلى مستوى في 13 شهرا.

وقفزت الأسعار بسبب تعطل الإمدادات الأمريكية وامتثال على صعيد المعروض من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، المجموعة المسماة بأوبك+، بقيادة خفض إضافي تقوم به السعودية بمقدار مليون برميل يوميا.

 

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

النقط اسعارالنفط اسعار النفط اليوم اسعار النفط العالمي

أخبار تهمك

الأرصاد تحذر من الساعات الأولى صباح اليوم.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة جديدة لمرتضي منصور في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد تضرب القاهرة وحلوان (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

قرار مفاجئ من موسيماني في صفقة "الدبابة"

منذ حوالي 9 ساعات

حالته النفسية سيئة.. نجم الأهلي يخطط للهروب

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

منذ حوالي 12 ساعة

أول قرار من الزمالك تجاه باتشيكو بعد التعادل أمام تونجيث السنغالي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وفاة 39 مصابا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يكشف مفاجأة عن خسارة الأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

موسيماني يقدم وعدا لجماهير الأهلي

منذ أقل من ساعتين

برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة

منذ حوالي 11 ساعة

زيدان يفقد 9 من نجوم ريال مدريد أمام أتالانتا بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

النفط يتراجع بضغط من الامدادات الامريكية

أسعار النفط تنخفض 1% مع تنامي المخاوف الاقتصادية

ارتفاع أسعار النفط اليوم بعد انخفاض المخزونات الخام الأمريكية

أسعار النفط تتحول للتراجع مع زيادة المخزونات الأمريكية

انخفاض أسعار النفط اليوم الخميس بعد ارتفاع الجلستين السابقتين

أسعار النفط تواصل انخفاضها بعد تزايد إصابات كورونا عالميا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:52 ص

الأرصاد تحذر من الساعات الأولى صباح اليوم.. تعرف على التفاصيل

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد تضرب القاهرة وحلوان (فيديو)

03:14 ص

موسيماني يكشف مفاجأة عن خسارة الأهلي

07:01 ص

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

09:40 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

04:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»