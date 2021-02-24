Advertisements

زيادة الاستثمارات الحكومية في محافظات الصعيد بنسبة 27%

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:44 ص
بوابة الفجر
Advertisements
 
قالت وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد فى تقرير لها إن الاستثمارات الحكومية فى محافظات الصعيد شهدت طفرة خلال الثلاث سنوات الماضية بنسبة زيادة بلغت 27%  لتصل الى حوالى 104 مليار جنيه.
 
وأكدت  وزارة التخطيط فى تقريرها على حرصها فى  توجيه الاستثمارات العامة نحو تطوير البنية الأساسية خاصةً قطاعات “النقل، ومياه الشرب والصرف الصحي، وخدمات الكهربا ،وذلك في إطار الحرص على تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة،
 
 
وحظيت محافظات الصعيد باهتمام كبير ضمن المشروعات القومية فى كافة المجالات سواء طرق ونقل وانشاء كبارى، ومشروعات مياة وصرف صحى وتطوير عشوائيات، وشهدت جميع محافظات الصعيد تنمية حقيقة خلال السنوات القليلة الماضية بعد سنوات طويلة من الحرمان، نتيجة نقص الخدمات وقلة المشروعات وتفشى البطالة.
 
 
 
 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظات الصعيد السجل الضريبي الاقتصاد المصري الاستثمارات الحكومية

أخبار تهمك

موسيماني يقدم وعدا لجماهير الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يكشف مفاجأة عن خسارة الأهلي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

منذ حوالي 12 ساعة

الأرصاد تحذر من الساعات الأولى صباح اليوم.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 55 دقيقة

زيدان يفقد 9 من نجوم ريال مدريد أمام أتالانتا بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة 39 مصابا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

قرار مفاجئ من موسيماني في صفقة "الدبابة"

منذ حوالي 9 ساعات

حالته النفسية سيئة.. نجم الأهلي يخطط للهروب

منذ حوالي 9 ساعات

برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد تضرب القاهرة وحلوان (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

أول قرار من الزمالك تجاه باتشيكو بعد التعادل أمام تونجيث السنغالي

منذ حوالي 13 ساعة

صدمة جديدة لمرتضي منصور في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

"التخطيط": دخل الفرد سيصل إلى 6 ألاف دولار بحلول 2020

وزيرة التخطيط تعرض إنجازاتها بمشروع خطة التنمية المستدامة أمام البرلمان

وزيرة التخطيط تشارك فى جلسة بعنوان "إسكات البنادق في أفريقيا"

"التخطيط" تستعرض خطة المواطن الاستثمارية في محافظة القاهرة للعام المالي الجاري

زادت بنسبة 41%.. تعرف على خطة المواطن الاستثمارية في القاهرة

زادت بنسبة 15%.. تعرف على خطة المواطن الاستثمارية في السويس

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:52 ص

الأرصاد تحذر من الساعات الأولى صباح اليوم.. تعرف على التفاصيل

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد تضرب القاهرة وحلوان (فيديو)

03:14 ص

موسيماني يكشف مفاجأة عن خسارة الأهلي

07:01 ص

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

09:40 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

04:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»