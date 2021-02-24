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لطيفة تتمنى الشفاء العاجل ليوسف شعبان

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:36 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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تمنت الفنانة ​لطيفة التونسية​ الشفاء العاجل للممثل المصري ​يوسف شعبان​ الذي اصيب بفيروس كورونا.

وكتبت لطيفة على صفحتها الخاصة: "الاستاذ الكبير الفنان المحترم يوسف شعبان ربنا يشفيك ويعافيك يارب من هذا الفيروس اللعين كورونا الملعونه".

وكان شعبان قد أصيب بفيروس كوررنا أمس وتم نقله إلى المستشفى، وسط قلق من محبيه.

يذكر أن شعبان واجه خلال الفترة الماضية، شائعات تفيد بتدهور حالته الصحية الأمر الذي نفاه.

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