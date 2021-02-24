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انخفاض إنتاج روسيا من النفط إلى 10.09 مليون برميل يوميا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
رويترز
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أبلغ مصدران مطلعان رويترز اليوم الأربعاء، أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز انخفض إلى 10.09 مليون برميل يوميا في الفترة بين أول فبراير و23 منه، مقارنة مع متوسط 10.16 مليون برميل يوميا في يناير.

وتشمل بيانات الإنتاج مكثفات الغاز وهي نوع من النفط الخفيف. ولا تعلن روسيا عن إنتاج المكثفات بشكل منفصل. ولم ترد وزارة الطاقة على الفور على طلب من رويترز للتعقيب.

 

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