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تسجيل 446 إصابة و15 وفاة جديدة بكورونا في المغرب

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:39 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في المغرب، 446 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 108 إصابات أمس ليصل إجمالي الإصابات في المملكة إلى 481709 حالات.

 

ورصدت السلطات الصحية المغربية، 15 وفاة ارتفاعا من خمس حالات أمس، ليبلغ مجموع الوفيات بسبب الفيروس 8574 حالة.

 

وأكدت الصحة المغربية، تعافي 808 حالات جديدة ليرتفع عدد المتعافين إلى 466105 حالات.

 

ولفتت وزارة الصحة المغربية، إلى أن عدد الذين تم تطعيمهم بالجرعة الأولى ضد فيروس كورونا بلغ مليونين و635 ألفا و895 شخصا، كما بلغ عدد الذين حصلوا على الجرعة الثانية 31232 شخصا.

 

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