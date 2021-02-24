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قصة أدهم نابلسي مع ال2 مليون مشاهدة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:43 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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حقق الفنان الأردني ​أدهم نابلسي​، نجاحا كبيرا من خلال أغنيته الجديدة خايف، حيث تخطت المليونين مشاهدة بعد طرحها منذ يومين على قناته الرسمية على يوتيوب، اذ انها تلاقي رواجا كبيرا وضجة بين الجمهور.

"خايف" من كلمات وألحان وتوزيع موسيقي أدهم نابلسي، مكس وماستر ريد رامب، والكليب من إخراج عمر رمال.

وتقول كلمات الأغنية :"ع قد ما بحبك خايف تكوني ما بتحبيني ما بتحبيني وخايف اكون بالاخر ضيعت سنيني ضيعت سنيني خايف بكرا يكون من دونك وخايف اصحى في يوم ما الاقي عيونك ع قد ما بحبك خايف تكوني ما بتحبيني".

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