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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 24-2-2021 ×10 نقاط

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:47 ص
بوابة الفجر
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ننشر لكم تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات ومدن مصر وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية:

- ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية 
- الرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية
- طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح نشطة.
- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد
- أمطار خفيفة لمتوسطة حتى الثامنة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة
- أمطار متوسطة على مناطق دمياط وبورسعيد والعريش ورأس سدر والطور على فترات متقطعة قد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء.
- أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الزعفرانة ورأس غارب والغردقة والقصير على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.
- طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية
- طقس باردا على جنوب سيناء

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