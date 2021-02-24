حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 24-2-2021 ×10 نقاط

ننشر لكم تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات ومدن مصر وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية:





- ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية

- الرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية

- طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح نشطة.

- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد

- أمطار خفيفة لمتوسطة حتى الثامنة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة

- أمطار متوسطة على مناطق دمياط وبورسعيد والعريش ورأس سدر والطور على فترات متقطعة قد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء.

- أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الزعفرانة ورأس غارب والغردقة والقصير على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

- طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية