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حالة الطقس اليوم الأربعاء 24-2-2021 في البحرين

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:53 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم  الأربعاء الموافق 24-2-2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في البحرين
أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بالبحرين أن الطقس المتوقع اليوم الأربعاء في مملكة البحرين سيكون غائم جزئيا إلى غائم مع فرصة لتساقط أمطار أحيانا قد تكون رعدية في وقت لاحق، وحذرت إدارة الارصاد الجوية من أمطار رعدية وهبات شديدة السرعة.

درجة الحرارة:  العظمى 22 درجة مئوية والصغرى 16 درجة مئوية.

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