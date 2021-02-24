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حالة الطقس اليوم الأربعاء 24-2-2021 في الكويت
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:53 ص
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأربعاء الموافق 24-2-2021 في الكويت؛ وفقًا لما أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
حالة الطقس اليوم في الكويت
ليلًا مائل للبروده إلى بارد و غائم والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 32 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة وضباب خفيف على بعض المناطق، نهارًا مائل للبروده وغائم إلى غائم جزئيا والرياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة .
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