الكشف عن مفاجأة كبيرة بشأن مستقبل راموس مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل الدولي الإسباني سيرجيو راموس مدافع وقائد ريال مدريد.









ومن المقرر أن ينتهي عقد راموس مع ريال مدريد نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع الفريق الملكي.









وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن راموس لم يحصل على أي عروض للرحيل عن ريال مدريد حتى الآن.









وتابع البرنامج، أن شقيق الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، اتصل براموس هذا الموسم، لكن لا يوجد عرض رسمي من النادي الإنجليزي حتى الآن.