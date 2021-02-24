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انفجار ضخم يهز ولاية تكساس الأمريكية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:00 ص
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
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شهدت ولاية تكساس الأمريكية، اليوم الأربعاء، انفجارًا كبيرًا إثر حادث اصطدام شاحنة بقطار محمل بالفحم والبنزين، حسبما أفادت شبكة "ABC".

 

واصطدمت شاحنة من نوع "قاطرة ومقطورة" بقطار شحن في كاميرون بوسط تكساس، مما تسبب في انفجار وحريق كبيرين.

 

وقالت السلطات الأمريكية، إنه تم إخلاء المنازل في المنطقة المجاورة للحريق، مضيفة أنه "لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات".

 

وبحسب قاضي مقاطعة ميلام ستيف يونغ، اصطدمت الشاحنة بالقطار، مما تسبب في خروج 14 عربة من القطار عن مسارها.

 

وكان ضابط الشرطة في مقاطعة ميلام كريس وايت، قال إن "القطار كان يحمل الفحم والبنزين، مما تسبب في نشوب الحريق الكبير".

 

وأضاف الضابط الأمريكي، أن "الجزء الخلفي من القطار يحتوي على مواد خطرة لكنها لم تتسرب"، مشيرا إلى أنه "لم يعد هناك تهديد في هذه المرحلة".

 

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