اتحاد الكرة يتراجع عن قرار عودة الحراس الأجانب إلى الدوري المصري

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على التراجع عن القرار الخاص بعودة الحراس الأجانب إلى الدوري المصري خلال الفترة الحالية.









وأعلنت اللجنة الثلاثية التي تدير الجبلاية في اجتماعها الأخير عدم السماح لأي فريق في كافة الأقسام المختلفة بقيد الحراس الأجانب في قوائمهم، وذلك بعد استطلاع رأي الأندية والرأي الفني بما فيه مصلحة الكرة المصرية.









وأكدت تقارير صحفية أن السبب وراء تراجع اتحاد الكرة عن السماح للحراس الأجانب بالعودة للدوري المصري هو أن مدربي المنتخبات الوطنية أكدوا لمسئولي الجبلاية أن هذا القرار سوف يضر مصلحة الكرة المصرية ويقضى على المواهب من الحراس المصريين.









وبذلك القرار ينهي اتحاد الكرة بشكل رسمي الجدل الذي أثير في الفترة الأخيرة بشأن عودة الحراس الأجانب إلى الدوري المصري مرة أخرى.