حلا شيحة تتصدر تريند جوجل من جديد.. لهذا السبب

تصدرت الفنانة حلا شيحة تريند جوجل اليوم الأربعاء الموافق 24 من فبراير لعام 2021؛ وجاء هذا بالتزامن مع الاحتفال بعيد ميلادها.





وصادف أمس الثلاثاء الموافق 23 فبراير، عيد ميلاد الفنانة حلا شيحة، وهي واحدة من أهم الفنانات في الدراما والسينما، وأثارت جدلا كبيرًا واسعا خلال الفترة الماضية، خاصة بعد زواجها من الداعية معز مسعود.





وقامت شقيقات الفنانة حلا شيحة بتهنئتها على عيد ميلادها من خلال نشر مجموعة من الصور والفيديوهات عبر خاصية الأستوري لموقع إنستجرام.



