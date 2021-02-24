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حلا شيحة تتصدر تريند جوجل من جديد.. لهذا السبب
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:58 ص
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تصدرت الفنانة حلا شيحة تريند جوجل اليوم الأربعاء الموافق 24 من فبراير لعام 2021؛ وجاء هذا بالتزامن مع الاحتفال بعيد ميلادها.
وصادف أمس الثلاثاء الموافق 23 فبراير، عيد ميلاد الفنانة حلا شيحة، وهي واحدة من أهم الفنانات في الدراما والسينما، وأثارت جدلا كبيرًا واسعا خلال الفترة الماضية، خاصة بعد زواجها من الداعية معز مسعود.
وقامت شقيقات الفنانة حلا شيحة بتهنئتها على عيد ميلادها من خلال نشر مجموعة من الصور والفيديوهات عبر خاصية الأستوري لموقع إنستجرام.
وكانت بداية حلا شيحة الفنية عام 1997 من خلال مسلسل نسر الشرق، وشاركت بمسلسل الرجل الآخر 1999، واقتحمت مجال السينما من خلال فيلم ليه خلتنى أحبك عام 2000، ثم عريس من جهة أمنية والسلم والثعبان، ثم اعتزلت التمثيل بعد تصوير فيلم كامل الأوصاف الذى قامت بتمثيله وهى ترتدى الحجاب، وعادت مؤخرا للمجال الفنى وشاركت بمسلسل زلزال عام 2019.
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