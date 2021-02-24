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عودة الجماهير خلال فعاليات بطولة أمريكا للجولف

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:05 ص
بوابة الفجر
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أعلن منظمو ثاني البطولات الكبرى للموسم الحالي للجولف اليوم الثلاثاء أن البطولة التي ستقام في جزيرة كيوا في نورث كارولينا ستشهد حضور عشرة آلاف مشجع رغم أزمة جائحة كورونا.

وقال جيم ريتشيرسون رئيس بطولة أمريكا للجولف، إحدى البطولات الأربع الكبرى ، اليوم الثلاثاء "متحمسون لعودة الجماهير إلى البطولة في مايو المقبل بشكل مسؤول ويتوافق مع البروتوكولات الصحية المفعلة حاليا في نورث كارولينا".

وأضاف "في الوقت الذي نأمل فيه أن نستطيع استيعاب الجماهير التي اشترت التذاكر كلها ، فإن نسخة البطولة لعام 2021 ستكون مفعمة بالامتنان بما أن أفضل لاعبي العالم سيشاركون على ملعب المحيط -اوشن كورس- في منتجع الجولف بجزيرة كيوا ".

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