بالمقادير.. حضري شوربة الذرة اللذيذة

نقدم لك المقادير وطريقة التحضير لاتباعها عند إعداد شوربة الذرة اللذيذة لأفراد اسرتك في المنزل، وكل ما عليك فعله اتباع التالي:





المقادير

- الزبدة : 4 ملاعق كبيرة (غير المملّحة)

- الكراث : كوب (مفروم)

- مرق دجاج : 5 اكواب

- الذرة : 6 حبات (أكواز / طازجة)

- ملح : ملعقة صغيرة وربع

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة





طريقة التحضير

تنظّف أكواز الذرة الطازجة، ثمّ تفرّغ (باستثناء كوز منها) للحصول على حبّاتها.

تذاب الزبدة في قدر عميقة، على حرار متوسّطة. يضاف الكرّاث، مع التقليب، وذلك لعشر دقائق. بعد ملاحظة ذبول الكرّاث، يصبّ المرق، فيضاف كوز الذرة الكامل. ينثر الملح والفلفل. حين يغلي المرق، تخفّض الحرارة، وتبقى المكوّنات على النار، بدون إغلاق القدر، وذلك لعشر دقائق. عندئذ، يخرج كوز الذرة الكامل. ثمّ، تغطّى القدر، وتطهى لعشر دقائق إضافيّة.

تطفـأ الحرارة؛ يستخدم شريط الخلاط الكهربائي، بغية جعل قوام الشوربة ناعمًا. ثمّ، تستخدم مصفاة فوق قدر، بغية تمرير الشوربة عبرها، بالاستعانة بملعقة خشب. يلاحظ في هذه الخطوة أن قوام الشوربة كريميّ. تنقل الأخيرة إلى قدر نظيفة، وتسخّن وتقدم.