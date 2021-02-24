مؤشر سوق البحرين يصعد 0.05% خلال التعاملات الصباحية

استهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتقاع ، حيث صعد مؤشر لبسوق بنسبة 0.05% رابحاً 0.73 نقطة ليصل إلى مستوى 1461.19 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.5 مليون سهم بقيمة 184.1 ألف دينار بحرينى.









وصعد ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة نمو 6.25% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.54%، شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.38%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.46% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.58%، فيما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 1.58% بضغوط هبوط سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.37%.