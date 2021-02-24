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مؤشر سوق البحرين يصعد 0.05% خلال التعاملات الصباحية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:34 ص
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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استهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،  علي ارتقاع ، حيث صعد مؤشر لبسوق بنسبة 0.05% رابحاً 0.73 نقطة ليصل إلى مستوى 1461.19 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.5 مليون سهم بقيمة 184.1 ألف دينار بحرينى.


 وصعد ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة نمو 6.25% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.54%، شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.38%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.46% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.58%، فيما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 1.58% بضغوط هبوط سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.37%.
 
وفي سياق متصل أعلنت شركة البحرين للأسواق الحرة، النتائج المالية لعام 2020، وحققت الشركة صافي أرباح قدرها 2.02 مليون دينار بحريني عامن 2020 مقابل أرباح بلغت 7.5 مليون دينار بحريني عام 2019، بنسبة انخفاض 73.1%، وانخفضت المبيعات الإجمالية بنسبة 58.7% لتبلغ 15.5 مليون دينار بحريني بالمقارنة إلى المبيعات الإجمالية للعام السابق، والتي كانت قد بلغت 37.6 مليون دينار بحريني، وبلغ العائد الأساسي لكل سهم 14.18 فلساً بالمقارنة إلى العائد الأساسي لكل سهم في العام السابق، والذي بلغ 52.71 فلساً.
 

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