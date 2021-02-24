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بشرى سارة من الصحة العالمية بشأن عدد الإصابات بكورونا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:37 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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انخفض عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم في الاسبوع من 15 فبراير إلى 21 فبراير، بنسبة 11%، فيما انخفض عدد الوفيات بنسبة 20% مقارنة بالأسبوع السابق، حسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية.

 

وفي النشرة الوبائية الأسبوعية لمنظمة الصحة العالمية، قالت فيها إنه تم تسجيل انخفاض في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا للأسبوع السادس على التوالي.

 

وأضافت الصحة العالمية، أن عدد الإصابات ارتفع بواقع مليونين و457 ألف إصابة خلال الأسبوع الماضي، فيما تم تسجيل 66359 حالة وفاة.

 

وأوضحت الصحة العالمية، أن انخفاض عدد الإصابات تم تسجيله بشكل خاص خلال الأسبوع الماضي في أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية  (بنسبة 19%)، ومنطقة غرب المحيط الهادئ (بنسبة 9%)، وأوروبا (بنسبة 7%)، وشرق المتوسط ​​(بنسبة 7%).

 

وأعلنت الصحة العالمية، انخفاض معدل الوفيات في هذه المناطق بنسبة 23% و 6% و 19% و 3% على الترتيب في نفس الفترة.

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