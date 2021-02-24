قطاع البنوك يقود سوق الأسهم السعودية للإرتفاع في مستهل التعاملات

استهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع ـ حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.09% رابحاً 7.99 نقطة ليصل إلى مستوى 9159.70 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.78% خاسراً 214.14 نقطة ليصل إلى مستوى 27107.71 نقطة، وبلغ حجم التداول 151.1 مليون سهم بقيمة 5 مليارات ريال.

وصعد قطاعا البنوك والاتصالات بسوق الأسهم السعودية، بنسبة 0.97%، 0.26%، على التوالي، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.21%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 2.04%، يليه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.77%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.65%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.43%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.25%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.21%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.10%، ثم قطاعي الإعلام والترفيه والتأمين بنسبة 0.81%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.66%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.55%.