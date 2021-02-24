طريقة عمل بانا كوتا جوز الهند بالفراولة

تعتبر بانا كوتا جوز الهند بالفراولة من أشهر الوصفات الإيطالية المعروفة بمذاقها الحلو، ولإعداد هذه الوصفة لأفراد اسرتك اتبعي المقادير التاية وطريقة التحضير لإعدادها جيدا





المقادير

- لصلصة الفراولة :

الفراولة : كوب (حبات)

شراب القيقب : ملعقة كبيرة (الجاهز)

عصير الليمون : ملعقة كبيرة (الحامض)

- كريما جوز الهند : كوب وثلث

- حليب جوز الهند : كوب ونصف (غير المحلّى)

- مستخلص الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة

- شراب القيقب : 3 ملاعق كبيرة (الجاهز)

- بودرة الجيلاتين : ثلاثة أرباع الملعقة الصغيرة (نباتي / أغار أغار)





طريقة التحضير

ترجّ عبوة كريما جوز الهند جيّدًا، قبل صبّ كوب وثلث الكوب منها، في قدر صغيرة، فإضافة الحليب، ومستخلص الفانيليا وشراب القيقب، وذلك على حرارة خفيفة، حتى الغليان. ثمّ، يوضع الجيلاتين النباتي، مع التقليب لدقيقتين، ثمّ تطفأ الحرارة. يوزّع الخليط على كأسي التقديم، اللذين يثلجان لساعة.

لصلصة الفراولة: يضاف كلّ مكونات الصلصة إلى قدر، على حرارة متوسّطة، وذلك لعشر دقائق. ثمّ، يمرّر الخليط عبر مصفاة ذات ثقوب رفيعة للغاية، ويترك جانبًا حتّى يبرد.

عند التقديم، توزّع الصلصة فوق الـ"بانا كوتا"، في الكأسين.