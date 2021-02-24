تراجع أرباح "السويدي إليكتريك " بنسبة 24.8% خلال عام 2020

أعلنت شركة السويدى اليكتريك، عن القوائم المالية المجمعة خلال عام 2020، حيث أسقرت النتائج عن تراجع أرباح الشركة بنسبة 24.8 % على أساس سنوي.









وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليومـ أنها سجلت صافي ربح بلغ 3.02 مليار جنيه خلال 2020، مقابل أرباح بلغت 4.02 مليار جنيه خلال 2019.





وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 46.4 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 46.62 مليار جنيه خلال 2019.





وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، تراجعت أرباح الشركة المستقلة خلال 2020 لتسجل نحو 2.29 مليار جنيه، مقابل أرباح بقيمة 2.41 مليار جنيه خلال 2019.





يذكر أن السويدي إلكتريك حققت أرباحاً بلغت 1.93 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 2.78 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.



