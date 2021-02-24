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10 نصائح غذائية للحامل في الشهر الرابع

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:40 ص
بوابة الفجر
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نقدم لك عزيزتي الحامل في الشهر الرابع 10 نصائح غذائية اتبعيهم للحفاظ على صحتك وصحة جنينك خلال هذا الشهر ومنهم ما يلي:

1- تناول كمياتٍ وفيرةٍ من الحليب يومياً، وذلك لسدّ حاجة الجسم من عنصر الكالسيوم المهم لصحة الأسنان والعظام للأُم وجنينها أيضاً.
2- تناول الأغذية التي تحتوي عنصر الحديد بكثرة، فهو مهمٌ جداً لزيادة نسبة الدم في الجسم، وتغذية الطفل عبره.
3- تناول الأغذية المتنوعة من اللحوم والدجاج، إلى جانب العدس، والفاصوليا، والفول وغيرها من البقوليات، والخضروات الورقية الخضراء.
4- اعتماد الأصناف الغذائية التي تحتوي على فيتامين (ج) كالليمون، والبرتقال والمندلينا، والشمام، والفلفل الأخضر.
5- الابتعاد عن تناول الحلويات بشراهة، واستبدالها بالسكر الطبيعي الموجود في الفواكه المجففة، والعسل الطبيعي، وكوكتيل الفواكه مع الحليب، بالإضافة إلى المكسرات غير المملحة
6- الاستمرار بتناول الفيتامينات والمتممات الغذائية الحملية
7- القيام بالتمارين الرياضية الخاصة بالحوامل بانتظام.
8- الحفاظ على حمية غنية بالفواكه والخضروات وقليلة الدهون والبروتينات والألياف. شرب الكثير من الماء والسوائل للحفاظ على استقرار ضغط الدم.
9- تناول ما يكفي من السعرات الحرارية اليومية، بمعدّل يزيد 300 سعرة حرارية عن السابق.
10- الحفاظ على نظافة الأسنان والعناية بصحّتها وصحة اللثة

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