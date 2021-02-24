10 نصائح غذائية للحامل في الشهر الرابع

نقدم لك عزيزتي الحامل في الشهر الرابع 10 نصائح غذائية اتبعيهم للحفاظ على صحتك وصحة جنينك خلال هذا الشهر ومنهم ما يلي:





1- تناول كمياتٍ وفيرةٍ من الحليب يومياً، وذلك لسدّ حاجة الجسم من عنصر الكالسيوم المهم لصحة الأسنان والعظام للأُم وجنينها أيضاً.

2- تناول الأغذية التي تحتوي عنصر الحديد بكثرة، فهو مهمٌ جداً لزيادة نسبة الدم في الجسم، وتغذية الطفل عبره.

3- تناول الأغذية المتنوعة من اللحوم والدجاج، إلى جانب العدس، والفاصوليا، والفول وغيرها من البقوليات، والخضروات الورقية الخضراء.

4- اعتماد الأصناف الغذائية التي تحتوي على فيتامين (ج) كالليمون، والبرتقال والمندلينا، والشمام، والفلفل الأخضر.

5- الابتعاد عن تناول الحلويات بشراهة، واستبدالها بالسكر الطبيعي الموجود في الفواكه المجففة، والعسل الطبيعي، وكوكتيل الفواكه مع الحليب، بالإضافة إلى المكسرات غير المملحة

6- الاستمرار بتناول الفيتامينات والمتممات الغذائية الحملية

7- القيام بالتمارين الرياضية الخاصة بالحوامل بانتظام.

8- الحفاظ على حمية غنية بالفواكه والخضروات وقليلة الدهون والبروتينات والألياف. شرب الكثير من الماء والسوائل للحفاظ على استقرار ضغط الدم.

9- تناول ما يكفي من السعرات الحرارية اليومية، بمعدّل يزيد 300 سعرة حرارية عن السابق.

10- الحفاظ على نظافة الأسنان والعناية بصحّتها وصحة اللثة