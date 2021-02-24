عاجل.. إعادة فتح طريق الزعفرانة أمام حركة السيارات بعد تحسن الأحوال الجوية

قامت إدارة مرور السويس، تنسيقا مع إدارة مرور البحر الأحمر، بفتح طريق الزاعفرنة اتجاه العين السخنة أمام حركة السيارات، بعد تحسن الأحوال الجوية.







وكثفت الخدمات المرورية تواجدها بالطريق تحسبًا لوقوع أي حوادث سير أو كثافات مرورية.







وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.