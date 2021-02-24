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بالمجان.. إطلاق قوافل للصحة الإنجابية بـ5 محافظات بداية شهر مارس المقبل

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:47 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق 5 قوافل للصحة الإنجابية في الفترة من 2 إلى 9 من شهر مارس المقبل، تحت شعار: "حقك تنظمي"، بهدف توفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان للمنتفعات بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام الصحى والتوعية والتواصل المجتمعي والسكاني، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه القوافل من المقرر إطلاقها بمحافظات (سوهاج، الشرقية، قنا، الوادي الجديد، القليوبية) وذلك ضمن خطة الوزارة لإطلاق 60 قافلة خدمية مجانية للصحة الإنجانية خلال العام الجاري، بالقرى والمناطق المحرومة من تلك الخدمات، مشيرًا إلى أنه من المقرر لكل قافلة أن تجوب ثلاثة قرى بالمحافظة الواحدة خلال ثلاثة أيام على التوالي.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إنه سيتم إطلاق أولى هذه القوافل أيام 2 و3 و4 مارس القادم بأحياء الشباب والمستقبل والحي الأول بإدارة العبور محافظة القليوبية، مضيفًا أنه سيتم إطلاق 4 قوافل أخرى للصحة الإنجابية أيام 7 و8 و9 من شهر مارس القادم بقرى سفلاق والجلاوية والفراسية بإدارة ساقلتة محافظة سوهاج، والإيخيوة وشهداء بحر البقر وجزيرة سعود بإدارة الحسينية محافظة الشرقية، وسمهود والحبيلات الغربية وكوم جابر بإدارة أبو طشت محافظة قنا، والشيخ مرزوق وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان بإدارة الفرافرة محافظة الوادي الجديد، لافتًا إلى أنه يتم الإشراف على العمل بالقوافل من خلال الفرق المركزية بقطاع السكان وتنظيم الأسرة وفرق الإشراف بالمديريات والإدارات الصحية.

وذكر "عباس" أنه يتم تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وخاصة الوسائل طويلة المفعول من خلال مجموعة من أخصائيي تنظيم الأسرة المدربين وأخصائيي النساء والتوليد لتوقيع الكشف الطبي وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالوحدات الثابتة والمتنقلة، والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.

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