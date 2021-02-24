Advertisements

أمور يجب على الحامل تجنبها في الشهر الرابع

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:47 ص
بوابة الفجر
Advertisements
هناك محموعة من الأمور التي يجب على الحامل تجنّبها في الشهر الرابع، وهي تتمثل في التالي:

- الابتعاد عن التمارين الرياضية العنيفة، كالتمارين التي تزيد الضغط على المعدة أو الجنين.

- شرب الكحول أو التدخين أو المخدّرات. شرب القهوة بإسراف، حيث يُسمح للحامل بتناول كوب واحد من القهوة يوميًا.

- تجنبي الأطعمة البحرية المُدخّنة والأسماك النيئة. النقانق ولحومات اللانشون.. كما يجب تجنّب بعض أنواع الأدوية، و سؤال الطبيب في كل دواء ترغب في تناوله

هناك بعض الأمور التي يجب عدم تجاهلها عند الشعور بها كي لا يكون هناك خطورة على الجنين مثل:

- دم أثناء العلاقة الزوجية
- نزول ماء في أوقات مختلفة من اليوم
- ظهور انقباضات في الرحم، وعدم الشعور بالراحة
- الشعور الدائم بالصداع مع الرغبة في القئ
- ألم دائم في البطن

أخبار تهمك

أول قرار من الزمالك تجاه باتشيكو بعد التعادل أمام تونجيث السنغالي

منذ حوالي 15 ساعة

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن مفاجأة كبيرة بشأن مستقبل راموس مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 16 دقيقة

قرار مفاجئ من موسيماني في صفقة "الدبابة"

منذ حوالي 10 ساعة

الأرصاد تحذر من الساعات الأولى صباح اليوم.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد تضرب القاهرة وحلوان (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

منذ حوالي 14 ساعة

برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يقدم وعدا لجماهير الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة جديدة لمرتضي منصور في الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

حالته النفسية سيئة.. نجم الأهلي يخطط للهروب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وفاة 39 مصابا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يكشف مفاجأة عن خسارة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:52 ص

الأرصاد تحذر من الساعات الأولى صباح اليوم.. تعرف على التفاصيل

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد تضرب القاهرة وحلوان (فيديو)

03:14 ص

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

09:40 م

موسيماني يكشف مفاجأة عن خسارة الأهلي

07:01 ص

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

04:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»