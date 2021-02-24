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أمور يجب على الحامل تجنبها في الشهر الرابع
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:47 ص
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هناك محموعة من الأمور التي يجب على الحامل تجنّبها في الشهر الرابع، وهي تتمثل في التالي:
- الابتعاد عن التمارين الرياضية العنيفة، كالتمارين التي تزيد الضغط على المعدة أو الجنين.
- شرب الكحول أو التدخين أو المخدّرات. شرب القهوة بإسراف، حيث يُسمح للحامل بتناول كوب واحد من القهوة يوميًا.
- تجنبي الأطعمة البحرية المُدخّنة والأسماك النيئة. النقانق ولحومات اللانشون.. كما يجب تجنّب بعض أنواع الأدوية، و سؤال الطبيب في كل دواء ترغب في تناوله
هناك بعض الأمور التي يجب عدم تجاهلها عند الشعور بها كي لا يكون هناك خطورة على الجنين مثل:
- دم أثناء العلاقة الزوجية
- نزول ماء في أوقات مختلفة من اليوم
- ظهور انقباضات في الرحم، وعدم الشعور بالراحة
- الشعور الدائم بالصداع مع الرغبة في القئ
- ألم دائم في البطن
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