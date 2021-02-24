أمور يجب على الحامل تجنبها في الشهر الرابع

هناك محموعة من الأمور التي يجب على الحامل تجنّبها في الشهر الرابع، وهي تتمثل في التالي:

- الابتعاد عن التمارين الرياضية العنيفة، كالتمارين التي تزيد الضغط على المعدة أو الجنين.





- شرب الكحول أو التدخين أو المخدّرات. شرب القهوة بإسراف، حيث يُسمح للحامل بتناول كوب واحد من القهوة يوميًا.





- تجنبي الأطعمة البحرية المُدخّنة والأسماك النيئة. النقانق ولحومات اللانشون.. كما يجب تجنّب بعض أنواع الأدوية، و سؤال الطبيب في كل دواء ترغب في تناوله





هناك بعض الأمور التي يجب عدم تجاهلها عند الشعور بها كي لا يكون هناك خطورة على الجنين مثل:





- دم أثناء العلاقة الزوجية

- نزول ماء في أوقات مختلفة من اليوم

- ظهور انقباضات في الرحم، وعدم الشعور بالراحة

- الشعور الدائم بالصداع مع الرغبة في القئ

- ألم دائم في البطن