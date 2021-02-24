جدول مباريات اليوم الأربعاء 24-2-2021 والقنوات الناقلة





حرصًا منا على توفير المعلومات اللازمة لقرائنا الكرام، وتزويدهم بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد المباريات في الدوريات الأوروبية والعربية اليوم الأربعاء 24 فبراير 2021.





مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24-2-2021 والقنوات الناقلة





مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

بوروسيا مونشنجلادباخ × مانشستر سيتى – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 2

أتالانتا × ريال مدريد - العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 1





مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

توتنهام × وولفسبيرجر النمساوى – السابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 1





مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

الهلال السودانى × مازيمبى الكونغولى – الثالثة عصرا – على قناة beIN Sports HD 7





مواعيد مباريات الدوري الإسباني

برشلونة × إلتشي – الخامسة مساء – على قناة beIN Sports HD 3





مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

نيم أولمبيك × لوريان – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 6



