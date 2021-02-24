روسيا تسجل أقل من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأربعاء، تسجيل أقل من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، لليوم الثاني على التوالي، ما يمثل أدنى حصيلة منذ أوائل أكتوبر الماضي.

ورصدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، 11749 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 11823 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة منذ الثامن من أكتوبر.

وبحسب روسيا اليوم، تتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (1417 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (909 حالات)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 10.6% من المرضى الجدد.

وسجلت السلطات الصحية الروسية، ارتفاعًا في حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا خلال اليوم الأخير بواقع 383 حالة وفاة، مقابل 417 وفاة في اليوم السابق، فيما تماثل 12218 مريضا للشفاء.