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انخفاض صادرات النفط السعودية انخفضت بنسبة 30%

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:43 ص
بوابة الفجر
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كشفت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن قيمة صادرات النفط السعودية انخفضت في ديسمبر نحو 30 بالمئة إلى 19.5 مليار ريال (5.2 مليار دولار) مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

وتراجعت قيمة الصادرات غير النفطية 7.7 بالمئة في ديسمبر إلى 18.4 مليار ريال مقابل 20 مليار ريال في ديسمبر 2019. وانخفضت حصة النفط من إجمالي الصادرات إلى 71.6 بالمئة في ديسمبر من 76.7 بالمئة قبل عام.

وظلت الصين الشريك التجاري الرئيسي للسعودية في ديسمبر، لتهيمن على 13.5 مليار ريال من إجمالي الصادرات البالغ 64.8 مليار ريال. وفي ديسمبر 2019، بلغ إجمالي قيمة صادرات المملكة 85.8 مليار ريال.

وكانت اليابان والهند هما السوقان التصديريتان الأكبر التاليتان للسعودية، بقيمة 7.5 مليار و6.3 مليار ريال على الترتيب. وبلغت قيمة الواردات من الصين تسعة مليارات ريال في ديسمبر. وتلتها الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، بقيمة 5.2 مليار و3.1 مليار ريال على الترتيب.

وتراجعت قيمة الواردات في ديسمبر 12 بالمئة مقارنة مع مستواها قبل عام، أو ما يعادل 6.1 مليار ريال، بسبب انخفاض واردات المركبات ومعدات النقل المرتبطة بها بنحو الربع وهبوط واردات المنتجات الكيماوية وما يتصل بها قرابة الخُمس.

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تصدير النفط الروسي السعودية الاقتصاد السعودى اخبار الاقتصاد اليوم

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