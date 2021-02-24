التعليم تعلن روابط النماذج الاسترشادية.. حملها الآن



يمكنك الآن تحميل نماذج استرشادية للامتحانات المجمعة للمرحلة الدراسية الخاصة بك والاستعداد للامتحانات القادمة من خلال منصة التعليم المصري من هنا يمكنك الآن تحميل نماذج استرشادية للامتحانات المجمعة للمرحلة الدراسية الخاصة بك والاستعداد للامتحانات القادمة من



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الصف الرابع الابتدائي:



https:bit.ly3kgMXs



الصف الخامس الابتدائي:



https:bit.ly3dEjV4X



الصف السادس الابتدائي:



https:bit.ly3pQgsmv



الصف الأول الإعدادي:



https:bit.ly2ZKAHY6



الصف الثاني الإعدادي:



https:bit.ly3aPYWdy



الصف الثالث الإعدادي:



https:bit.ly2MkxfjT







أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الروابط الخاصة بالنماذج الاسترشادية لطلاب النقل وقالت في بيان صحفي.