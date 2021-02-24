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التعليم تعلن روابط النماذج الاسترشادية.. حملها الآن

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:01 ص
بوابة الفجر
ريم محمود
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الروابط الخاصة بالنماذج الاسترشادية لطلاب النقل وقالت في بيان صحفي.

يمكنك الآن تحميل نماذج استرشادية للامتحانات المجمعة للمرحلة الدراسية الخاصة بك والاستعداد للامتحانات القادمة من خلال منصة التعليم المصري من هنا

حمل الآن:

الصف الرابع الابتدائي:
 
https:bit.ly3kgMXs

الصف الخامس الابتدائي:
 
https:bit.ly3dEjV4X

الصف السادس الابتدائي:
 
https:bit.ly3pQgsmv

الصف الأول الإعدادي:
 
https:bit.ly2ZKAHY6

الصف الثاني الإعدادي:
 
https:bit.ly3aPYWdy

الصف الثالث الإعدادي:
 
https:bit.ly2MkxfjT


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