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التعليم تعلن روابط النماذج الاسترشادية.. حملها الآن
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:01 ص
ريم محمود
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الروابط الخاصة بالنماذج الاسترشادية لطلاب النقل وقالت في بيان صحفي.
يمكنك الآن تحميل نماذج استرشادية للامتحانات المجمعة للمرحلة الدراسية الخاصة بك والاستعداد للامتحانات القادمة من خلال منصة التعليم المصري من هنا
حمل الآن:
الصف الرابع الابتدائي:
https:bit.ly3kgMXs
الصف الخامس الابتدائي:
https:bit.ly3dEjV4X
الصف السادس الابتدائي:
https:bit.ly3pQgsmv
الصف الأول الإعدادي:
https:bit.ly2ZKAHY6
الصف الثاني الإعدادي:
https:bit.ly3aPYWdy
الصف الثالث الإعدادي:
https:bit.ly2MkxfjT
يمكنك الآن تحميل نماذج استرشادية للامتحانات المجمعة للمرحلة الدراسية الخاصة بك والاستعداد للامتحانات القادمة من خلال منصة التعليم المصري من هنا
حمل الآن:
الصف الرابع الابتدائي:
https:bit.ly3kgMXs
الصف الخامس الابتدائي:
https:bit.ly3dEjV4X
الصف السادس الابتدائي:
https:bit.ly3pQgsmv
الصف الأول الإعدادي:
https:bit.ly2ZKAHY6
الصف الثاني الإعدادي:
https:bit.ly3aPYWdy
الصف الثالث الإعدادي:
https:bit.ly2MkxfjT
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