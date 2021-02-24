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سيد عبد الحفيظ: أغلقنا صفحة دوري الأبطال ونركز في الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:02 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني واللاعبين أغلقوا صفحة دوري أبطال إفريقيا، للتركيز في الاستعداد للمواجهة المقبلة أمام طلائع الجيش ضمن منافسات الدوري الممتاز.


وأكد عبد الحفيظ  أن اللاعبين قدموا ما في وسعهم في مباراة سيمبا التنزاني الأخيرة في دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أن الأهلي واجه منافسا قويا على المستوى الفني، وعلى ملعبه ووسط جماهيره بالإضافة إلى أجواء الطقس والرطوبة أثناء المباراة .


وأضاف: «الهزيمة أمام سيمبا زادت من صعوبة مواجهتي فيتا كلوب ذهابا وإيابا فى دوري أبطال إفريقيا، وحتى يركز الجميع في المباراتين علينا أن نكون جاهزين أمام طلائع الجيش، وغلق ملف إفريقيا نهائيا لما بعد مواجهة الطلائع». 


‎يذكر أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة عادت إلى القاهرة قادمة من تنزانيا، بعد خوض مباراة سيمبا التنزاني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 


‎ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة في الثانية بعد ظهر الجمعة؛ استعدادا لمواجهة فريق طلائع الجيش في الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الأحد المقبل.

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