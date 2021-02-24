بقيادة "نهى نبيل".. قافلة ثقافية وفنية بمنطقة عزبة أولاد علام بالجيزة

نظمت ثقافة الجيزة بمكتبة الدقي بمنطقة "عزبة أولاد علام"، تحت قيادة الدكتورة نهى نبيل مدير عام ثقافة الجيزة، قافلة ثقافية وفنية، وذلك في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، وتضمنت ورش فنون تشكيلية لفن النحت والتشكيل بالطين الأسواني، ورشة أشغال يدوية طي الورق (الأرجامي) لتنفيذ أشكال متنوعة، ومحاضرة بعنوان "دور الثقافة في تحسين جودة الحياة" وتناولت المناقشة الأدوار المتعددة التي تؤثر بها الثقافة في الرقي بالمجتمع مما يترتب علية تحسين الحياة وذلك ما نسعي لتحقيقه ضمن أهداف التنمية المستدامة لمصر٢٠٣٠.





وجاء ذلك في إطار توجه الدولة نحو الاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجا ، وتلبية الاحتياجات الثقافية والتوعوية لتنمية المهارات واكتشاف المواهب، وبحضور وتشريف الدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي والدكتورة نهي نبيل مدير عام ثقافة الجيزة.



