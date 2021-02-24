أول قرار من موسمياني بعد الهزيمة أمام سيمبا

قرر الجنوب إفريقي بيتسو موسمياني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، منح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ٤٨ ساعة .









وحرص المدير الفني للفريق على منح راحة سلبية من التدريبات للاعبين بعد العودة إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء .









‎وعادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة من تنزانيا بعد خوض مباراة سيمبا التنزاني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.









‎ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة في الثانية بعد ظهر الجمعة.









ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش في الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الأحد المقبل.



