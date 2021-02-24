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أول قرار من موسمياني بعد الهزيمة أمام سيمبا
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:04 ص
علي نبوي
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قرر الجنوب إفريقي بيتسو موسمياني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، منح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ٤٨ ساعة .
وحرص المدير الفني للفريق على منح راحة سلبية من التدريبات للاعبين بعد العودة إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء .
وعادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة من تنزانيا بعد خوض مباراة سيمبا التنزاني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة في الثانية بعد ظهر الجمعة.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش في الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الأحد المقبل.
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