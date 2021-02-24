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برلمانية: تدريب القيادات الشابة بمؤسسات الدولة تساهم في دعــم النمــو الاقتصــادي

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:07 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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ثمنت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تطوير برامج بناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بدءًا من إعداد برامج تدريبية للقيادات العليا وصولًا إلى تدريب القيادات الشابة، مؤكدة أن هذه الخطوة إيجابية خاصة وأنها تهدف تنمية الكوادر البشرية وتحديث الملفات الوظيفية لجميع العاملين الحكوميين.

وأشارت عبد الحليم، خلال البيان الصادر له، إلى أن الدولة المصرية تحرص وبشكل مستمر على إلاعتماد بشكل كبير على الشباب والأجيال الشابة، ويأتي ذلك تأكيدًا لأهمية ودور الشباب في المجتمع، وياتي ذلك من خلال تنمية قدراتهم ومهاراتهم والتي تمكينهم مــن تحويــل أفكارهــم إلــى مشــروعات علــى أرض الواقــع والاستفادة مــن طاقــاتهم للمُساهمة في دعــم النمــو الاقتصــادي، وخلق فرص العمل.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن محور التطوير المؤسسي يرتبط بغرس قيم التميز والإبداع والمنافسة في تقديم الخدمة العامة بين وحدات الجهاز الإداري، مشيرة إلى أنه لابد أن يستند الإصلاح الإداري من خلال تطويربرامج بناء القدرات للعاملين أولًا إلى إطار تشريعي وقانوني يمكن الجهاز الإداري من القيام بعمله بمرونة.

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