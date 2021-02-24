الطالع الفلكي الأربِعَاء 24/2/2021..حُدُود عفرِيت!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى السّرطان ويدخل الأسد فى الثانية و22 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الثّور ، ودَخَلَ السّرطان فى الثّالثة و40 دقيقة فجر اليوم بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 21 يناير - 19 فبراير.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 12 فبراير - 14 مارس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد بلع من 23 فبراير - 7 مارس.





اليوم 17 أمشير قبطى ، 24 شُبَاط رُومى ، 12 رَجَبْ ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - ثلاثة لاتطلبها منّى ، أن أقتل رجلاً ، أن أحى الموتى ، أو أن أجعل فتاة تُحبّك.(عفريت المصباح من فيلم كارتون علاء الدين-1992)





*القمر فى الأسَد "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى بُرج الأسد يعنى

أن تقفز الإيجو/الأنا إلى الصّدَارة لنفكّر فى مصلحتنا الخاصّة وهذا مُفيد لمن إعتادو أن يكونو شمعة تحترق من أجل الآخرين ، لأنّ فاقد الشيئ لايُعطيه فهذه الساعات فى برج الأسد تنصحك بالإلتفات لصحّتك ولنفسك ، الإنتباه لكرامتك ، الإبتعاد عن الأماكن والأشخاص التى لاتليق بمركزك الإجتماعى ،الثقة بالنفس ومهارات القيادة والقدرة على التواصل مع مُختلف المخلوقات بدءاً بالبشر و مروراً بحيوانك الأليف بمنزلك وانتهاءً بحيوان مذعور مريض أوجائع فى الطريق يطلب مساعدتك بمجرد نظرة عين ، كما أنه أنسب وقت للتعامل مع حبيب مُتكبّر مُتعجرف لتضع النقاط على الحروف حفاظاً على كرامتك/الأنا مع أقل تردّد أو إهتزاز بسبب ضعف الشهوة ، فإما البركة الآن أو اللعنة للأبد.





*من الأسرار

عند حلول القمر فى بُرج الأسد (قد) تجد أحدهم بمثابة عفريت يعمل لخدمتك ضمن حدود إمكانياته فيحل مُشكلة عويصة تخصّك (خصوصاً لمواليد برج الأسد) كموظّف يُذلل لك عقبات رُوتينيّة أو أستاذ يقوم بتعليمك كورساً مهنيّاً أو علميّاً صعباً بصورة سهلة مُيَسّرة ، شخص طيب يقوم بمساعدتك على إستبدال إطار سيارتك التّالف ، طبيب يصف دواء ناجع لمرض مُزمن إستعصى على كثير من الأطباء قبله ، عندها وجب تقديم الشكر لله تَعَالى ثُمّ للشخص الطيب ومُكافأته بمايليق بالخدمة التى قدّمها ، بمشيئة الله تَعَالى.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إبحث عمّا يُميز بصمتك عن بصمات الآخرين وأبدأ فى تسويقها بدلاً عن البكاء على الفرص الضائعة ، كلٌ مِنّا عنده شيئٌ.





برج الثور: الجواب بيبان من عنوانه، عبارة قد تقفز إلى رأسك عندما يتم تقديم شخص مشكوك فى نزاهته أو أخلاقه لك، درهم وقاية.





برج الجوزاء: أحد الأيام التى يكون الخط البيانى لك بدنياً ونفسياً مُرشّحاً للإرتفاع ، تَفَاءَل بتحسّن ولو طفيف على أحد أوبعض الجبهات بمشيئة الله تَعَالى.





برج السّرطان: ليوم قد يُمثّل بداية فريش طازجة لك، إنْسَ ما فات وركّز على اليوم والغد،لاتسمح للماضى بإفساد جمال الحاضر،إضحك للدنيا تضحكلَكْ.





برج الأسد: الحظ يعنى مُساندة من الجميع وقت الحاجة أو الفرص على طبق من فضّة، عليك عدم التأخيرعند ظهور فرصة لوظيفة إضافيّة فى الأفق.





برج العذراء: إنغماسك فى العمل يقلل من الشعور الزّائف بالكآبة ،كما أنّ أداء فروضك الدّينيّة يُشتت توتّرك ويُعيد إتزانك النفسى.





برج الميزان: الإلتفات للقمة عيْشك أفضل لك من الإنغماس فى مناقشات قد تعتقد أنها تسلية لكنها تستهلك تركيزك الذهنى وتصنع العداوات،لتقل خيراً أو لِتَسْكُتْ.





برج العقرب: الكتمان صفة ليست مذمومة خاصةً إن كانت لتفادى الأذى أو إبعاد الضرر ، هذا يعنى التكتم على مشاريعك الخاصة.





برج القوس: إنْتَقِ صداقاتك ما يوافق بريستيجك ومكانتك أو كُن وحيداً فالوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الجدى: فرص واردة لعمل إضافى فافحصها بعناية، تمهّل فى إختياراتك ، تضع الإحسان فى أيدى الفقراء اليوم شكراً لله تَعَالى على مكاسبك.





برج الدّلو: يومٌ مُناسب لحصد أكبر قدر مُمكن من التحصيل العلمى ،تركيزك مرتفع لكن لايمنع أن تقوم بفحص مستندات عملك مرّتيْن قبل أن تنتهى منها.





برج الحوت: أسلوب تأمين بسيط قد ينقذك من ورطة كبيرة، توقع المشكلة والعمل على تجنّبها يُخفّض من ضررها، إستبن سيارتك أو نقديّة، لذلك إسمه القرش الأبيض.



