موعد مباراة ليفربول القادمة فى دوري أبطال أوروبا

يستعد ليفربول الإنجليزي لمواجهة لايبزيج الألماني ضمن مباريات إياب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الفترة المقبلة بعد الفوز فى لقاء الذهاب.









وكان ليفربول حقق الفوز على لايبزيج الألماني فى ذهاب دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا بهدفين دون رد سجلهم كل من محمد صلاح وساديو ماني.









وتقام مباراة ليفربول ولايبزيج فى إياب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الاربعاء الموافق 10 مارس على ملعب أنفيلد فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.









ويعانى ليفربول هذا الموسم على مستوي بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج مما يجعله يبحث عن التأهل إلي دور ال 8 فى دوري أبطال أوروبا.