Advertisements

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 24-2-2021 مقابل الجنيه في البنوك

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:08 ص
بوابة الفجر
Advertisements
واصل سعر الريال السعودى استقراره خلال التعاملات الصباحية اليوم الاربعاء 24-2-2021، أمام الجنيه المصرى، حيث سجل سعر الريال السعودى فى البنك الأهلي المصري نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وجاء سعر الريال السعودى  في البنوك المصرية على النحو التالى:

أسعار الريال السعودى اليوم 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.16  جنيه للشراء.
4.18  جنيه للبيع.
 
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.09  جنيه للشراء.
4.18  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.09  جنيه للشراء.
4.18  جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.06  جنيه للشراء.
4.22  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.10  جنيه للشراء.
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.09  جنيه للشراء.
4.18  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس
4.14  جنيه للشراء.
4.19  جنيه للبيع.
 
سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
4.08  جنيه للشراء.
4.18  جنيه للبيع.
 

أخبار تهمك

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يكشف مفاجأة عن خسارة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أول قرار من الزمالك تجاه باتشيكو بعد التعادل أمام تونجيث السنغالي

منذ حوالي 15 ساعة

الأرصاد تحذر من الساعات الأولى صباح اليوم.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد تضرب القاهرة وحلوان (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

منذ حوالي 14 ساعة

صدمة جديدة لمرتضي منصور في الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

حالته النفسية سيئة.. نجم الأهلي يخطط للهروب

منذ حوالي 11 ساعة

الكشف عن مفاجأة كبيرة بشأن مستقبل راموس مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 15 دقيقة

قرار مفاجئ من موسيماني في صفقة "الدبابة"

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة 39 مصابا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يقدم وعدا لجماهير الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:52 ص

الأرصاد تحذر من الساعات الأولى صباح اليوم.. تعرف على التفاصيل

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد تضرب القاهرة وحلوان (فيديو)

03:14 ص

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

09:40 م

موسيماني يكشف مفاجأة عن خسارة الأهلي

07:01 ص

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

04:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»