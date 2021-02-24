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الهند تحذر الولايات من تفاقم وضع كوفيد -19 إذا تم تجاهل القواعد

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:10 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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حذرت الهند، اليوم الأربعاء، من أن انتهاك المبادئ التوجيهية الخاصة بالفحص وإجراءات أخرى لاحتواء فيروس كورونا قد يؤدي إلى تفاقم الطفرة الأخيرة في الإصابات في العديد من الولايات، خاصة بعد اكتشافها عدة متغيرات.


بعد ما يقرب من شهر من إعلان وزير الصحة احتواء COVID-19، أبلغت ولايات مثل ولاية ماهاراشترا في الغرب وكيرالا في الجنوب عن زيادة في الحالات، مع تزايد الإحجام عن ارتداء الأقنعة وأعراف التباعد الاجتماعي. وتظهر بيانات وزارة الصحة في الهند أن عدد الإصابات بالعدوى في الهند يبلغ 11.03 مليون، وتضخم في الساعات الأربع والعشرين الماضية بمقدار 13742، في حين ارتفعت الوفيات لأعلى مستوى في أسبوعين من 104 إلى 156567.

وقالت وزارة الصحة في بيان خص به تسع ولايات وإقليم فيدرالي: "أي تهاون في تنفيذ إجراءات صارمة للحد من الانتشار، لا سيما في ضوء سلالة جديدة من الفيروس... يمكن أن يفاقم الوضع".

أكدت الهند وجود متغيرين متغيرين لفترة طويلة - N440K وE484Q - بالإضافة إلى تلك التي تم اكتشافها لأول مرة في البرازيل وبريطانيا وجنوب إفريقيا. وقالت الوزارة إنه في حين أن الحالات في ولايات تشهاتيسجاره وجوجارات وكيرالا ومهاراشترا وماديا براديش والبنجاب، وكذلك إقليم جامو وكشمير الفيدرالي، آخذة في الارتفاع، فإن نسبة اختبارات RT-PCR عالية الدقة آخذة في الانخفاض.

وأضافت الوزارة أنه تم نصح الولايات بتعزيز الاختبار، باستخدام مزيج من RT-PCR واختبارات مستضد سريعة، مع التأكد من أن جميع الأعراض السلبية من اختبارات المستضد تخضع لاختبارات PT-PCR. تلقى حوالي 11 مليون شخص جرعة أو جرعتين في حملة بدأت في 16 يناير، مقابل 300 مليون بحلول أغسطس.

في الأسبوع الماضي، أبلغت ثلث ولايات وأقاليم اتحاد في الهند عن أكثر من 100 حالة جديدة في المتوسط كل يوم، حيث أبلغت كل من كيرالا ومهاراشترا عن أكثر من 4000 حالة، في ارتباط خبراء الاتجاه بإعادة فتح المدارس وخدمات قطارات الضواحي. كما طلبت الحكومة من الدول تسريع تطعيمات الرعاية الصحية والعاملين في الخطوط الأمامية.

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