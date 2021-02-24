"البيئة": حملة تفتيشية مكبرة على مكامير الفحم بمنطقة أجهور (صور)

شنت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، والمعمل المركزي ووحدة الفحم، حملة تفتيشية مكبرة على مكامير الفحم بمنطقة أ جهور بمحافظة القليوبية.





وجاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بإحكام السيطرة على كافة مصادر التلوث





وشارك فريق التفتيش البيئي عددًا من الجهات المعنية منها، الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والوحدة المحلية لمدينة أجهور، وكذلك بمشاركة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.





تم خلال الحملة فحص وحدات التشغيل والمعالجة وإجراء القياسات المعملية لعددا من تلك المكامير، كما تبين من اعمال الفحص والمعاينة لبعض المكامير عدم وجود سجل الحالة البيئية وسجل المواد والمخلفات الخطرة وعدم توضيح طرق التخلص الآمن من المخلفات الخطرة، كما تبين عدم ارتداء مهمات الوقاية لدرء مخاطر المهنة.



