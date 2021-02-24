طلب مناقشة عامة بالبرلمان حول سياسة تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة







قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة فى مختلف الهيئات والوزارات والمؤسسات يهدف للحفاظ على هذه الأصول من التعدى فى نفس الوقت يساهم بقوة فى خفض نسبة عجز الموازنة ويحافظ على الممتلكات العامة.



وتقدم عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة فى تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، والخطوات التى اتخذتها الوزارات المختلفة فى هذا الملف، والتنسيق بين الوزارات والمحافظات على مستوى الجمهورية لتقديم حصر شامل حول الأصول غير المستغلة، أو التى لا تدر عائد اقتصادى كبير.



وطالب عضو مجلس النواب تشكيل لجنة من مختلف الوزارات وممثلين من وزارة التنمية المحلية متمثلين فى المحافظات على مستوى الجمهورية لعمل قاعدة بيانات شاملة حول الأصول غير المستغلة فى مختلف الهيئات والقطاعات والمؤسسات على أن يتم العمل بشكل عاجل وفرى، ويتم ربط كافة الوزارات بشبكة معلومات واحدة على مستوى الجمهورية حتى يتسنى للقائمين على الأمر سهولة اتخاذ القرار المناسب بشأن هذه الأصول.



وشدد عضو البرلمان، على ضرورة أن يتم وضع أفكار ومقترحات بشأن كيفية تعظيم الاستفادة من هذه الأصول، وكيف يمكن أن يتم الاستفادة من الأصول، فعلى سبيل المثال يوجد بعض القرى التي لا يوجد بها أرض لإنشاء مشروعات قومية فى الوقت الذى تعانى من نقص بعض الخدمات، مثل هذه المشروعات يجب أن يتم تخصيص هذه الأصول لصالح المنفعة العامة، أو تطوير الهيئة أو المؤسسة بما يعود بالنفع عليها وعلى القائمين عليها وبالتالي على الاقتصاد القومى.