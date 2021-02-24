"المنشآت السياحية" تعلن آخر موعد لتلقي طلبات إعانة الطوارئ

ناشد عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضاء الغرفة ممن سبق لهم صرف إعانات الطوارئ عبر الدُفعات الثلاثة الماضية، سرعة موافاة الجهاز الإداري بالغرفة بالمستندات التي طلبها صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة القوى العاملة لصرف دفعات إعانات جديدة.





وقال المصري في بيان صحفي صادر عن الغرفة اليوم الأربعاء، إن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية وبالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف رئيس الاتحاد ، وبالتنسيق مع وزير السياحة والأثار ، والنائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، قد دعموا مطالب القطاع السياحي، بالإسراع لصرف الدفعة الرابعة والخامسة معًا من الإعانة التي قررتها الحكومة المصرية لدعم العاملين بالقطاع السياحي.





وذلك نظراً للظروف العصيبة التي تمر بها تلك المنشآت ولمساعدتها على الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه العاملين لديها في ظل جائحة فيروس كورونا.





وأوضح المصري، أن اتحاد الغرف السياحية، قد حدد يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 مارس 2021 كموعد نهائي لتلقى الطلبات والمستندات الخاصة بصرف دفعات الإعانة الرابعة والخامسة من المنشآت والمطاعم السياحية ،مشدداُ على إنه لن يتم قبول طلبات بعد هذا الموعد، حيث يقوم الاتحاد بتجميع الطلبات من الغرف السياحية الخمسة ، لفحصها والتأكد من مطابقتها وفقاً لما قررته إدارة الصندوق ، واستيفاء الشق الخاص به بالطلب المقدم من المنشأة والمتضمن إقرار الاتحاد بتقدم أو عدم تقدم المنشأة للاتحاد للاستفادة من مبادرة وزارة المالية.



