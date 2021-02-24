Advertisements

"المنشآت السياحية" تعلن آخر موعد لتلقي طلبات إعانة الطوارئ

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:10 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
ناشد عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضاء الغرفة ممن سبق لهم صرف إعانات الطوارئ عبر الدُفعات الثلاثة الماضية، سرعة موافاة الجهاز الإداري بالغرفة بالمستندات التي طلبها صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة القوى العاملة لصرف دفعات إعانات جديدة.

وقال المصري في بيان صحفي صادر عن الغرفة اليوم الأربعاء، إن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية وبالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف رئيس الاتحاد، وبالتنسيق مع وزير السياحة والأثار ، والنائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، قد دعموا مطالب القطاع السياحي، بالإسراع لصرف الدفعة الرابعة والخامسة معًا من الإعانة التي قررتها الحكومة المصرية لدعم العاملين بالقطاع السياحي.

وذلك نظراً للظروف العصيبة التي تمر بها تلك المنشآت ولمساعدتها على الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه العاملين لديها في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأوضح المصري، أن اتحاد الغرف السياحية، قد حدد يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 مارس 2021 كموعد نهائي لتلقى الطلبات والمستندات الخاصة بصرف دفعات الإعانة الرابعة والخامسة من المنشآت والمطاعم السياحية ،مشدداُ على إنه لن يتم قبول طلبات بعد هذا الموعد، حيث يقوم الاتحاد بتجميع الطلبات من الغرف السياحية الخمسة ، لفحصها والتأكد من مطابقتها وفقاً لما قررته إدارة الصندوق ، واستيفاء الشق الخاص به بالطلب المقدم من المنشأة والمتضمن إقرار الاتحاد بتقدم أو عدم تقدم المنشأة للاتحاد للاستفادة من مبادرة وزارة المالية.

وذلك طبقاً لسجلات الاتحاد ومراجعتها واعتمادها وتسليم أصول الطلبات للصندوق، موضحاً أن يتم استيفاء الطلبات المقدمة فى شكل اكسيل شيت . Excel Shee، قبل إرسالها لصندوق الطوارئ لدراستها ومراجعتها ليتم صرف الإعانات فور الانتهاء من أعمال المراجعة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر المنشآت السياحية الفجر

أخبار تهمك

موسيماني يكشف مفاجأة عن خسارة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

قرار مفاجئ من موسيماني في صفقة "الدبابة"

منذ حوالي 11 ساعة

أول قرار من موسمياني بعد الهزيمة أمام سيمبا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

منذ حوالي 14 ساعة

حالته النفسية سيئة.. نجم الأهلي يخطط للهروب

منذ حوالي 11 ساعة

برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة

منذ حوالي 13 ساعة

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد تحذر من الساعات الأولى صباح اليوم.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن مفاجأة كبيرة بشأن مستقبل راموس مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 47 دقيقة

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يقدم وعدا لجماهير الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أول قرار من الزمالك تجاه باتشيكو بعد التعادل أمام تونجيث السنغالي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد تضرب القاهرة وحلوان (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة 39 مصابا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:14 ص

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد تضرب القاهرة وحلوان (فيديو)

الأرصاد تحذر من الساعات الأولى صباح اليوم.. تعرف على التفاصيل

06:52 ص

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

09:40 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

04:54 م

موسيماني يكشف مفاجأة عن خسارة الأهلي

07:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»