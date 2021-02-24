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محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:09 ص
علي ماهر حلمي
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يحتل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول صدارة ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
وفيما يلي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:
1- محمد صلاح 17 هدف
2- برونو فرنانديز 15 هدف
3- دومينيك كالفيرت ليوين 13 هدف
4- سون هيونج مين 13 هدف
5- هاري كين 13 هدف
6- باتريك بامفورد 12 هدف
7- جيمي فاردي 12 هدف
8 – إلكاي جوندوجان 11 أهداف
9- أولي واتكينيز 10 أهداف
10- كاليوم ويلسون 10 أهداف
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