برلماني: اشتراطات البناء الجديدة خطوة إيجابية لتيسير الإجراءات على المواطنين

أكد المهندس عبدالباسط الشرقاوي ، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن اشتراطات البناء الجديدة تعد خطوة إيجابية لتيسير الإجراءات على المواطنين في تنفيذ عمليات البناء بشكل قانوني دون مخالفة أو الخضوع لابتزاز موظفي المحليات.





وأضاف «الشرقاوي»، أن اشتراطات البناء الجديدة ستقوم بضبط وتنظيم العمران ومنع التشوهات نظرا لاشتراط واجهة متميزة، حيث تلزم جميع المباني بواجهة معينة، فضلًا عن توفير أماكن لإيواء السيارات داخل العمارات بأكواد معينة للتنظيم، مشيرًا إلى أنه لتطبيق اشتراطات البناء الجديدة يحتاج تضافر جهود العديد من الجهات المعنية ومراجعة الاشتراطات من قبل وزارة الإسكان .





وأشار عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن تطبيق هذه الاشتراطات يأتي في إطار الحرص على البناء وفق الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية التي تأتي في إطار خطة الدولة وجودها المستمرة نحو بناء دولة حديثة قائمة على أسس التخطيط والجودة العمرانية، وبما يحقق السلامة الإنشائية للمقيمين بالعقارات والمباني الجديدة، وبما يتناسب أيضًا مع قدرة البنية التحتية وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحي لكل منطقة والخدمات الصحية والتعليمية واللوجستية بها، وهو الأمر الذي يحقق العدالة والتوازن لكافة فئات الشعب، ويحد من عدم وصول بعض الخدمات أو التحميل الزائد على شبكات البنية التحتية الحالية.



