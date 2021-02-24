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الذهب يقترب من أعلى مستوياته في أسبوع

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:16 ص
بوابة الفجر
وكالات
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ربح الذهب اليوم، ليحوم قرب أعلى مستوى في أسبوع الذي بلغه في الجلسة السابقة، إذ تعززت جاذبية المعدن الأصفر بفعل تصريحات أدلى بها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي قال فيها إن الاقتصاد الأمريكي ما زال بحاجة للدعم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1808.15 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0552 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 16 فبراير عند 1815.63 دولار أمس الثلاثاء. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1808.40 دولار.

وقال ستيفن إينس كبير إستراتيجي السوق العالمية لدى شركة أكسي للخدمات المالية "باول كان مقنعا بما يكفي بشأن ميله إلى التيسير النقدي... لذا أمام الذهب مجال لالتقاط الأنفاس" مضيفا أن ضعف الدولار يدعم الأسعار أيضا.

وأبلغ باول اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي أن السياسة النقدية ما زالت بحاجة لأن تظل تيسيرية مع تعاف اقتصادي "متفاوت وبعيد عن الاكتمال".

وتلقى الذهب المزيد من الدعم إذ تراجع الدولار مقابل منافسيه، بينما انخفضت أيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات.

وقال إينس إنه في الأمد القريب، سيواصل الذهب التفاعل مع التحركات في سوق السندات.
وتميل السياسة النقدية الميسرة للضغط على عوائد السندات الحكومية، مما يزيد جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وما زال المستثمرون يركزون على حزمة بقيمة 1.9 تريليون دولار للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا من المتوقع تمريرها هذا الأسبوع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.1 في المائة إلى 27.59 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.6 في المائة إلى 1244.97 دولار بينما أضاف البلاديوم 0.2 في المائة إلى 2356.29 دولار.

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