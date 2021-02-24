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ننشر الأوراق المطلوبة للحصول على إعانة المنشآت السياحية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:13 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
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أعلن عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، عن المستندات التي طلبها صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة القوى العاملة لصرف دفعات إعانات جديدة.

وجاءت تلك المستندات كالتالي:
 
• تقديم طلب على ورق المنشأة وموقع من الممثل القانونى ومختوم بخاتم المنشأة للاتحاد.

• يتضمن الطلب الأرقام التأمينية للمنشأة على سبيل التحديد والمطلوب لصرف الدفعتين الرايعة والخامسة من الإعانة.

• تقديم الطلب على ورق المنشأة وموقع من الممثل القانونى للشركة (رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو العضو المنتدب) يقر فيه بعدم استفادة الشركة من المبادرات الصادرة من البنك المركزي، أو وزارة المالية أو أية مبادرات صادرة للحد من آثار فيروس كورونا.

• يتضمن الطلب تمويل أجور ومرتبات العاملين بالشركة مع اعتماد الإقرار من كل من مراقب حسابات المنشأة والاتحاد المصرى للغرف السياحية.

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