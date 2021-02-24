بعد فتح باب التسجيل.. تعرف على المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"

في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير وحدات سكنية تناسب جميع المواطنين، فتحت المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، أبوابها للتسجيل من جديد على مستوى الجمهورية.





ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".





فتح الحجز بوحدات "سكن لكل المصريين"

بعد غلق باب التسجيل لحجز الوحدات السكنية التابعة للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، فتح باب الحجز مرة أخرى، حيث يقوم المواطن بدفع تكلفة بناء الوحدة السكنية دون سعر الأرض، وهو ما يعد تكلفة المباني غير محملة بسعر الأرض باشتراطات محددة.





وتنسق الوزارات مع الجهات الحكومية التي لديها أراض في المحافظات، والمدن القديمة، لبناء وحدات سكنية عليها ضمن المبادرة، وذلك بنظام الشراكة، وتوفيرها للراغبين في حجزها.





عدد الوحدات السكنية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بإنشاء ٥٠٠ ألف وحدة سكنية في المدن الكبرى وعواصم المحافظات، مع مراعاة توفير أعلى مستوى من الخدمات بكافة الطرق والمحاور المحيطة بها.





ويستهدف المشروع لتوفير نحو 30 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى، بالمدن الجديدة على مستوى الجمهورية.





مصممو العقارات

وكلفت الحكومة، أكبر المكاتب الاستشارية لتصميم العمارات بالمشروع والإعداد لطرح الإعلان عن الوحدات لمعرفة حجم الطلب عليها، والبدء في التنفيذ.





الفئة المستهدفة

ويستهدف مشروع "سكن كل المصرين" الشريحة التي لم تنطبق شروطها على مشروع الإسكان الاجتماعي سواء دخلهم يتخطى الحد الأقصى أو غير ذلك من شروط.





مساحة الوحدات

وفيما يخص مساحة الوحدة، تتراوح وحدات "سكن مصر" بين 115 و118 مترا.





تمويل المشروع

وحول تمويل المشروع، أعلنت الحكومة، الاتفاق مع محافظ البنك المركزي ، بشأن توفير 60 مليار جنيه، لتمويل تنفيذ الوحدات السكنية الخاصة بتلك المبادرة، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة البنك.



