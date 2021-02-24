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الأرصاد توجه نصائح وتحذيرات للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:26 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت حالة من عدم الاستقرار من الإثنين وحتى صباح اليوم، كانت ذروتها بالأمس، حيث شهدنا تساقط أمطار غزيرة كانت مصحوبة بالبرد على بعض المناطق.

وأضافت "شاكر"، خلال حوارها مع مراسلة برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أننا شهدنا تكون سيول على بعض المناطق والوديان على شمال سيناء مساء امس وصباح اليوم لطبيعتها الجبلية، منوهة بأن هناك تحسن نسبي في الأحوال الجوية على معظم أنحاء الجمهورية اليوم باستثناء خليج السويس وسيناء مازالت السحب تؤثر عليها وهناك فرص لتساقط امطار خفيفة وغير مؤثرة.

وأكدت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك تحسن تام في الأحوال الجوية اعتبارًا من الغد، مع استمرار وجود فرص أمطار خفيفة غير مؤثرة على السواحل الشمالية والوجه البحري حتى الجمعة مع وجود ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، مناشدة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية والصفحات الرسمية للهيئة العامة للأرصاد، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وعدم الانخداع في ارتفاع درجات الحرارة لكون الطقس يكون شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر وهناك فارق 10 درجات بين درجات الحرارة الصغرى والعظمى، كما أن هناك تقلبات جوية حتى 20 مارس المقبل، مع القيادة بهدوء أثناء تواجد الشبورة المائية التي تعود من الغد مع استقرار الأحوال الجوية.

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