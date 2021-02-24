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من هنـــاااااااااا.. ننشر خطوات اضافة طفلك الجديد 2021 عبر موقع دعم مصر للبطاقات التموينية (وزارة التموين المصرية) tamwin.com.eg

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:24 ص
اضافة طفلك الجديد 2021
اضافة طفلك الجديد 2021
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من هنـــاااااااااا.. ننشر خطوات اضافة طفلك الجديد 2021 عبر موقع دعم مصر للبطاقات التموينية (وزارة التموين المصرية) tamwin.com.eg

خطوات اضافة طفلك الجديد 2021، نقدم لكم اليوم من خلال مقالنا التفاصيل التي يبحث عنها الكثيرين من اصحاب البطاقات التموينيه وذلك لاضافة  المواليد الجدد عبر الموقع التي اتاحته وزارة التموين وذلك لانجاز الخدمات التموينيه المختلفه مثل استخراج بدل فاقد او تالف للبطاقة التموينيه او حذف احد افراد المتوفيين بالاضافة الي اضافة المواليد الجدد وذلك عبر استخدام الرقم القومي ، الجدير بالذكر ان الحكومه المصريه تحاول ان توفر الخدمات الالكترونيه للمواطنين من اجل ان تتوفر لهم الوقت والجهد المبذولين في الذهاب الي المصالح الحكوميه .

خطوات اضافة طفلك الجديد 2021
كما ذكرنا لكم من خلال الفقره السابقه ان اضافة المواليد الجدد تتم عبر مجموعه من الخطوات التي يتم اجرائها من خلال الدخول عبر موقع دعم مصر حيث اتاحت وزارة التموين هذه الخدمات منذ بداية العام الجاري لتجنب المواطنين التزاحم عللي مكاتب التموين المختلفه، وتجدر الاشارة الي ان هذه البطاقات توفر سلع غذائيه بعدد الافراد المسجلين من خلالها حيث يتم دعم كل فرد شهريا بمبلغ خمسون جنيه يحصل بهم علي زيت وسكر وارز وغيرها من السلع التي يوفرها التموين .

كيفية اضافة المواليد الجدد عبر موقع دعم مصر
نقدم لكم مجموعه من الخطوات البسيطة التي ستسهل عليكم اضافة المواليد الكترونيا عبر تسجيلكم للدخول عبر موقع دعم مصر:

- تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لموقع دعم مصر (اضغط هنا).
- سجل الرقم القومي والاسم ثلاثيا لصاحب البطاقه .
- اضغط علي ايكونه اضافة فرد لاسرتي .
- سجل بيانات الطفل الجديد ورقم القومي .
- اضغط علي كلمة تسجيل .

من هنـــاااااااااا.. ننشر خطوات اضافة طفلك الجديد 2021 عبر موقع دعم مصر للبطاقات التموينية (وزارة التموين المصرية) tamwin.com.eg

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