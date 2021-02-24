كارم يحيى: لا أفهم كيف لأعضاء منتهية ولايتهم المشاركة في اتخاذ قرار تأجيل انتخابات 'الصحفيين'

استنكر الكاتب الصحفي كارم يحيى المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، مشاركة نصف أعضاء مجلس النقابة، المنتهية ولايتهم، في اتخاذ قرار بشأن تأجيل انتخابات التجديد النصفي بسبب كورونا.





وقال "يحيى" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أنا لا أفهم وغيري كيف لنقيب ونصف أعضاء مجلس منتهية ولايتهم، المشاركة في اتخاذ قرار بشأن تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين، ولديهم مصلحة مباشرة واضحة في الاستمرار بدون انتخابات، بالطبع مشاركتهم في اتخاذ هذا القرار مشوبة بالبطلان والمصالح الشخصية".





وأضاف: "أرى أن الأصح من اليوم، هو أن يعمل المجلس بستة أعضاء فقط، وبرئاسة وكيل النقابة، المستمرة ولايتهم، ولو شاء ضم إليه 6 من قدامى أعضاء الجمعية العمومية، وذلك لرفع شبهات استغلال النقيب والأعضاء المنتهية ولايتهم، لبقائمهم في ممارسة مهامهم، للتأثير على مجريات الانتخابات وحيدتها ونزاهتها".





وتابع: "لا أعرف كيف يمكن الاستمرار في حالة عدم الشفافية مع الجمعية العمومية، إلى اليوم لم نطلع على صورة رسمية من مخاطبة مجلس النقابة إلى قسم الفتوى و التشريع بمجلس الدولة، وكيف تمت صياغة الأسئلة، وفي أي اتجاه، وهل طرحت بدائل بشأن إجراء الانتخابات، مع كامل الاحتياطات الصحية، وفي مكان مفتوح، أم ذهبت إلى وضع الجهة المستفتاة في زاوية لا تسمح إلا بخيار التأجيل".





وأكد "يحيى" أن العديد من أعضاء الجمعية العمومية، وهو من بينهم، كتبوا اقتراحات لإجراء الانتخابات في موعدها، مع كامل الاحتياطات الصحية، وبطرق تضمن سلامة الزملاء من عدوى الوباء، مشددًا على أنها أولوية أولى لجميعنا، لكن لم يجد تفاعلًا من المجلس ولا مجيب.





وتنتظر نقابة الصحفيين، اليوم، ردًا من قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، على خطاب أرسلته، بشأن إمكانية أو تعذر عقد انتخابات التجديد النصفي داخل مبنى النقابة، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا.