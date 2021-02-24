Advertisements

كارم يحيى: لا أفهم كيف لأعضاء منتهية ولايتهم المشاركة في اتخاذ قرار تأجيل انتخابات 'الصحفيين'

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:33 ص
كارم يحيى خلال تقدمه بأوراق ترشحه
كارم يحيى خلال تقدمه بأوراق ترشحه
ميسون أبو الحسن
Advertisements
استنكر الكاتب الصحفي كارم يحيى المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، مشاركة نصف أعضاء مجلس النقابة، المنتهية ولايتهم، في اتخاذ قرار بشأن تأجيل انتخابات التجديد النصفي بسبب كورونا.

وقال "يحيى" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أنا لا أفهم وغيري كيف لنقيب ونصف أعضاء مجلس منتهية ولايتهم، المشاركة في اتخاذ قرار بشأن تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين، ولديهم مصلحة مباشرة واضحة في الاستمرار بدون انتخابات، بالطبع مشاركتهم في اتخاذ هذا القرار مشوبة بالبطلان والمصالح الشخصية".

وأضاف: "أرى أن الأصح من اليوم، هو أن يعمل المجلس بستة أعضاء فقط، وبرئاسة وكيل النقابة، المستمرة ولايتهم، ولو شاء ضم إليه 6 من قدامى أعضاء الجمعية العمومية، وذلك لرفع شبهات استغلال النقيب والأعضاء المنتهية ولايتهم، لبقائمهم في ممارسة مهامهم، للتأثير على مجريات الانتخابات وحيدتها ونزاهتها".

وتابع: "لا أعرف كيف يمكن الاستمرار في حالة عدم الشفافية مع الجمعية العمومية، إلى اليوم لم نطلع على صورة رسمية من مخاطبة مجلس النقابة إلى قسم الفتوى و التشريع بمجلس الدولة، وكيف تمت صياغة الأسئلة، وفي أي اتجاه، وهل طرحت بدائل بشأن إجراء الانتخابات، مع كامل الاحتياطات الصحية، وفي مكان مفتوح، أم ذهبت إلى وضع الجهة المستفتاة في زاوية لا تسمح إلا بخيار التأجيل".

وأكد "يحيى" أن العديد من أعضاء الجمعية العمومية، وهو من بينهم، كتبوا اقتراحات لإجراء الانتخابات في موعدها، مع كامل الاحتياطات الصحية، وبطرق تضمن سلامة الزملاء من عدوى الوباء، مشددًا على أنها أولوية أولى لجميعنا، لكن لم يجد تفاعلًا من المجلس ولا مجيب.

وتنتظر نقابة الصحفيين، اليوم، ردًا من قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، على خطاب أرسلته، بشأن إمكانية أو تعذر عقد انتخابات التجديد النصفي داخل مبنى النقابة، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين كورونا كارم يحيى انتخابات نقابة الصحفيين الفجر الصحفي كارم يحيى التجديد النصفي للصحفيين

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة 39 مصابا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة

منذ حوالي 13 ساعة

أول قرار من موسمياني بعد الهزيمة أمام سيمبا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يقدم وعدا لجماهير الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يكشف مفاجأة عن خسارة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

منذ حوالي 14 ساعة

حالته النفسية سيئة.. نجم الأهلي يخطط للهروب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

أول قرار من الزمالك تجاه باتشيكو بعد التعادل أمام تونجيث السنغالي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

الكشف عن مفاجأة كبيرة بشأن مستقبل راموس مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 47 دقيقة

الأرصاد تحذر من الساعات الأولى صباح اليوم.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد تضرب القاهرة وحلوان (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

قرار مفاجئ من موسيماني في صفقة "الدبابة"

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

يحيى يوسف يصل عمومية 'الصحفيين' للمشاركة بالانتخابات

بدء توافد الصحفيين في فرع النقابة بالإسكندرية للمشاركة في انتخابات التجديد

بدء التصويت لانتخابات نقابة الصحفيين في لجنة فرع الإسكندرية

'الصحفيين' تستفتي مجلس الدولة في تأجيل انتخابات التجديد النصفي

'الصحفيين' تعتمد نتيجة القيد للجنة المؤجلين

اليوم.. 'الصحفيين' تحسم تأجيل انتخابات التجديد النصفي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:14 ص

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد تضرب القاهرة وحلوان (فيديو)

الأرصاد تحذر من الساعات الأولى صباح اليوم.. تعرف على التفاصيل

06:52 ص

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

09:40 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

04:54 م

موسيماني يكشف مفاجأة عن خسارة الأهلي

07:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»