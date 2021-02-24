سميرة عبد العزيز تعلق على تصدرها Google Trends بسبب فيديو "ممكن نتعرف بحضرتك؟"

علقت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، أمس الثلاثاء الموافق 23/2/2021، على الموقف الذي تصدرت بسببه تريندات "جوجل وتويتر"، كان منذ ثلاث سنوات، قائلة: " المذيع ماعندوش خبرة، ليه يروح يعمل حوار مع واحدة مش عارفها".

أضافت سميرة عبد العزيز، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "TeN"، أمس الثلاثاء، أنها المرة الأولى والأخيرة تتعرض فيها لمثل هذا الموقف، مردفة: "المذيع بيقولي اسم حضرتك.. ولما انت ممثلة ماتعرفهاش.. مفيش داعي تعمل معاها لقاءات".





وتابعت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز ، أنها بخير، وتنتظر عرض مسلسل "حلم الأسمرات" المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2021، بالإضافة إلى مسرحية مع الفنان الكبير محمد صبحي.



