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تجهيز المراكز وتوفير اللقاح.. استعدادات الصحة لانطلاق حملات تطعيم كورونا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:04 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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تستعد وزارة الصحة، لانطلاق حملات تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بلقاح كورونا، حيث جرى تجهيز 40 مركزًا، مع فتح التسجيل على الموقع الإلكتروني الأحد المقبل.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن استعدادات وزارة الصحة لانطلاق حملات تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.

تجهيز 40 مركز

تكثف وزارة الصحة مساعيها، لانطلاق حملات تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا، بتجهيز 40 مركزًا.

توفير اللقاحات

وسعت الوزارة، لتوفير جرعات اللقاحات، لتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومرضى الأورام، حيث استقبلت وزارة الصحة، 300 ألف جرعة من اللقاح الصيني، هدية من جمهورية الصين الشعبية، بمطار القاهرة الدولي.

وكانت استقبلت مصر، 3 شحنات من لقاحات كورونا من شركات سينوفارم وأسترازينيكا، لتطعيم الفرق الطبية في المستشفيات الخاصة بالعزل والحميات والصدر لكونهم خط المواجهة الأول مع المرض، وكذلك كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وتلقت مصر 50 ألف جرعة كأولى شحنات لقاح سينوفارم القادمة من الإمارات العربية المتحدة، في 11 ديسمبر الماضي.

كما استقبلت الدفعة الثانية من لقاح سينوفارم في الأسبوع الأخير من يناير المنصرم، بمطار القاهرة قادمة من دولة الإمارات العربية.

فتح باب التسجيل

ومن المقرر، فتح التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بلقاح كورونا، الأحد المقبل؛ لبدء تلقي طلبات الفئات المستحقة.

وحول طرق التسجيل، أوضحت وزارة الصحة، أن المواطن فوق الـ 65 فيه طريقيتن للتسجيل، إما الذهاب لأقرب مستشفى تابعة للوزارة في نطاق سكنه ويسجل اسمه، أو أنه يسجل على الموقع الإلكتروني.

تعاقدت على 100 مليون جرعة من اللقاحات، منها 40 مليون جرعة من لقاح أسترزنيكا، وبصدد استلام 8.6 مليون جرعة خلال الشهر الجاري، لتطعيم مختلف طوائف الشعب.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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